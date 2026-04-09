Airbus annonce la livraison de 60 avions en mars

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi avoir livré 60 avions en mars, ce qui porte le nombre de livraisons à 114 pour le premier trimestre.

Le premier constructeur mondial a également enregistré 331 commandes brutes en mars. Sur les trois premiers mois de l’année, les commandes brutes ont atteint 408 appareils, soit un total net de 398.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)