6 février (Reuters) - Airbus SE AIR.PA : * AIRBUS ANNONCE AVOIR OBTENU 274 COMMANDES NETTES ET AVOIR LIVRÉ 31 APPAREILS EN JANVIER Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA (Reporting By Nicolas Delame)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.09%