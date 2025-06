Airbus: alliance avec MTU Aero Engines autour de l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec MTU Aero Engines pour développer conjointement une propulsion à hydrogène par pile à combustible.



Cet accord stratégique vise à accélérer la décarbonation de l'aviation, en s'appuyant sur l'expertise d'Airbus dans le projet ZEROe et sur le savoir-faire reconnu de MTU dans le concept Flying Fuel Cell.



Le protocole, signé lors du Salon du Bourget, repose sur une feuille de route en trois étapes : maturation des briques technologiques via des projets comme Clean Aviation, alignement des feuilles de route R&T des deux partenaires, puis potentielle co-développement d'un moteur à pile à combustible pour l'aviation commerciale.



L'alliance ambitionne de concrétiser 'un système révolutionnaire de propulsion électrique à zéro émission'.





Valeurs associées AIRBUS 164,0800 EUR Euronext Paris +2,08%