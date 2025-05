Airbus: Air Niugini commande deux A220-100 information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une commande d'Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour deux monocouloirs A220-100 de dernière génération.



Cette commande fait suite à une première commande de six appareils en 2023. La compagnie a également signé des contrats de location pour trois A220-300 auprès du loueur américain Azorra.



Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus, a déclaré : ' L'A220 est tout simplement l'avion le plus performant de sa catégorie, avec une cabine plus large et spacieuse et une autonomie suffisante pour desservir sans escale n'importe quelle destination du réseau de la compagnie. '



'L'A220 est l'avion de ligne le plus moderne de sa catégorie, transportant entre 100 et 160 passagers sur des vols allant jusqu'à 3 600 milles nautiques (6 700 km)' indique le groupe.





