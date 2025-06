Airbus: accord pour le programme A400M information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Airbus et l'OCCAR annoncent avoir conclu un accord avec la France et l'Espagne, pays lanceurs de l'A400M, qui font part à cette occasion de leur intention d'anticiper respectivement quatre et trois appareils dans leur calendrier de livraison.



Dans le cadre de cet accord, Airbus s'est engagé à améliorer les coûts d'exploitation grâce à des mesures d'optimisation de la maintenance et d'efficacité, et à accélérer et à rendre les développements futurs de l'A400M plus rapides et plus rentables.



Avec l'OCCAR, le constructeur aéronautique examinera chaque année le statut industriel du programme, ce qui permettra à l'A400M de disposer d'une stabilité pour poursuivre l'évolution de la plate-forme et ouvrir des opportunités d'exportation.



Enfin, Airbus et l'OCCAR prévoient de développer ensemble de nouvelles capacités qui 'élargiront encore les applications de l'A400M et seront essentielles pour répondre aux exigences mondiales actuelles et futures des opérateurs'.





Valeurs associées AIRBUS 159,8400 EUR Euronext Paris -1,35%