 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 958,83
-1,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus a signé un nouveau contrat avec la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé)
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:41

Airbus Helicopters assurera désormais la maintenance de l'ensemble de la flotte d'hélicoptères de la famille H145 de la Sécurité civile et de la Gendarmerie nationale françaises.

Le groupe a signé un nouveau contrat avec la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé).

Ce dernier accord porte sur 46 hélicoptères H145 (40 pour la Sécurité civile et six pour la Gendarmerie nationale) pour une durée maximale de dix ans.

' Ce contrat témoigne de la confiance que la DMAé accorde à Airbus pour le soutien de ses missions critiques. En gérant l'ensemble de la flotte d'H145, Airbus Helicopters peut fournir un service de soutien unifié et plus efficace. ' a déclaré Romain Trapp, vice-président exécutif du service client et des services chez Airbus Helicopters.

Valeurs associées

AIRBUS
204,4000 EUR Euronext Paris -1,40%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos va fournir avec AMD un supercalculateur au CEA, le titre monte
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 15:47 

    Atos signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris alors que sa filiale Eviden a été choisie, aux côtés de l'américain AMD, en vue de fournir un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet de recherche mené par ... Lire la suite

  • airbus groupe A220 air baltic (Crédit: / crédit photo airbus groupe)
    Airbus : flydubai signe un accord historique portant sur 150 appareils A321neo
    information fournie par AOF 18.11.2025 15:37 

    (AOF) - La compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï, flydubai, a signé un protocole d'accord avec Airbus pour acquérir 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client du constructeur aéronautique français. L'accord a été officialisé lors de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 18.11.2025 15:29 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Klarna, UnitedHealth, Roblox, Cloudflare) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,83% pour le ... Lire la suite

  • Le site d'extraction des Salins du Midi et des Salines de l'Est à Varangeville, en Meurthe-et-Moselle, le 5 septembre 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Le très long chemin pour relancer l'activité minière en France et en Europe
    information fournie par AFP 18.11.2025 15:27 

    La France et l'Europe ont longtemps laissé à d'autres le soin d'extraire des minerais essentiels à leur prospérité. Mais au vu des tensions géopolitiques, les autorités entendent désormais davantage exploiter les sous-sols, ce qui prendra du temps et se heurte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank