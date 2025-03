Airbus: a réalisé 40 livraisons en février information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce les commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois de février 2025.



Le groupe a réalisé en février 2025 40 livraisons à 25 clients. Le nombre de ommandes brutes en février 2025 s'élève à 14.



Les livraisons 2025 à ce jour sont de 65 livraisons à 34 clients.





Valeurs associées AIRBUS 172,80 EUR Euronext Paris -0,15%