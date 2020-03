Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus a livré 86 appareils et reçu 274 commandes nettes en février Reuters • 05/03/2020 à 17:54









5 mars (Reuters) - Airbus AIR.PA a publié jeudi les statistiques suivantes pour ses commandes et ses livraisons en février: * 86 APPAREILS LIVRÉS * AUCUN A380 LIVRÉ * 274 COMMANDES NETTES * 296 COMMANDES BRUTES Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.92%