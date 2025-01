Airbus: a livré 766 avions commerciaux en 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - Airbus a livré 766 avions commerciaux à 86 clients dans le monde en 2024. La division Avions commerciaux a enregistré 878 nouvelles commandes brutes. Le carnet de commandes à fin 2024 s'élevait à 8 658 avions .



Christian Scherer, PDG d'Airbus Commercial Aircraft, a déclaré : ' 2024 a confirmé la demande soutenue de nouveaux avions. Nous avons remporté des décisions clés auprès de nos clients les plus importants et avons constaté une dynamique phénoménale pour notre carnet de commandes de gros-porteurs, complétant notre position de leader sur le marché des monocouloirs'.



'En ce qui concerne les livraisons, nous avons maintenu notre trajectoire et célébré plusieurs premières marquantes. Il s'agit notamment du tout premier A321XLR ainsi que des premières livraisons d'A330neo et d'A350 à plusieurs clients dans le monde. '





