Airbus a livré 196 appareils au premier semestre

8 juillet (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé mercredi avoir livré 36 appareils de plus au mois de juin, pour un total de 196 livraisons depuis le début de l'année. L'avionneur européen, qui a annoncé un plan de 15.000 suppressions de postes pour faire face aux conséquences de la crise économique déclenchée par la pandémie de coronavirus, a précisé avoir livré 36 avions commerciaux le mois dernier, contre 24 en mai et 14 en avril. Airbus a enregistré 298 commandes nettes (après annulations) d'avions de ligne au premier semestre, contre 389 au premier semestre 2019. Cette diminution reflète la crise liée au Covid-19, explique le groupe dans un communiqué. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.18%