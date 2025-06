Airbus: 51 appareils livrés à 32 clients au mois de mai information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 17:59









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir réalisé 51 livraisons d'appareils commerciaux auprès de 32 clients au cours du mois de mai.



En revanche, l'avionneur n'a enregistré aucune nouvelle commande au cours du mois.



Depuis le début de l'année, Airbus indique avoir assuré un total de 243 livraisons auprès de 61 clients.







