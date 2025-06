Airbus : +4% à 173E, vise le zénith des 174,4E information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Airbus s'envole de +4% à 173E (à la hauteur du zénith du 27 mars 2024) et vise le retracement du zénith annuel et historique des 174,4E du 3 mars dernier.

Mais en réalité, le titre s'attaque à la très forte résistance long terme des 173/174E et seul le franchissement des 177E permettrait d'écarter le scénario du triple sommet.



Valeurs associées AIRBUS 171,9600 EUR Euronext Paris +3,32%