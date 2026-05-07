Airbnb souligne l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur sa croissance au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'action au paragraphe 5) par Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo

La société de location de vacances Airbnb

ABNB.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à un ralentissement de la croissance du nombre de nuitées réservées au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, en raison des perturbations des voyages au Moyen-Orient.

La demande touristique dans la région a fortement chuté après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, l'escalade du conflit ayant entraîné la fermeture de l'espace aérien au-dessus de grands centres touristiques, dont Dubaï, et poussé les compagnies aériennes à suspendre leurs liaisons.

Bien que certaines compagnies aériennes aient depuis repris leurs activités et que des négociations de paix soient en cours, les voyageurs internationaux restent prudents face aux craintes persistantes d'une reprise du conflit.

Rejoignant des concurrents tels que Booking Holdings BKNG et Marriott MAR.O pour signaler les perturbations commerciales liées au conflit, Airbnb a déclaré avoir constaté une hausse des annulations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Asie-Pacifique.

L'action de la société a reculé de 1,57% en après-bourse.

La semaine dernière, Booking a déclaré que l'impact de la guerre était visible dans les tendances générales du voyage, en particulier dans les couloirs de transit tels que celui reliant l'Europe à l'Asie.

Airbnb a déclaré que le conflit avait pesé sur la croissance des nuitées réservées dans la région EMEA au premier trimestre et s'attend à ce qu'il continue de constituer un frein au second semestre.

Elle s'attend également à ce que le conflit réduise d'environ 1 point de pourcentage la croissance de ses nuitées et sièges réservés au deuxième trimestre, un indicateur qui prend en compte à la fois les chambres et les services réservés sur sa plateforme.

Cependant, la société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 à un "taux compris entre 10 et 15%", contre "au moins un taux à deux chiffres" auparavant, misant sur une forte demande de voyages et une hausse des prix des locations de vacances en Amérique du Nord et en Amérique latine. Les analystes s'attendent en moyenne à une croissance du chiffre d'affaires de 12% au cours de l'année.

La demande de voyages aux États-Unis, qui représente environ 30% des nuitées d'Airbnb, commence à montrer des signes de rebond après qu'un marché en forme de K a pesé sur la demande pour les offres économiques et de milieu de gamme, alors même que les segments haut de gamme et de luxe ont bien résisté.

Cette reprise a été en partie favorisée par la fonctionnalité "Réservez maintenant, payez plus tard" d'Airbnb, qui permet aux voyageurs d'étaler le coût de leur séjour dans le temps et qui a représenté environ 20% des réservations mondiales.

Au premier trimestre, le nombre de nuitées réservées en Amérique du Nord a augmenté dans le haut de la fourchette à un chiffre par rapport à l'année précédente. Les nuitées et les places réservées en Amérique latine, qui est le marché d'Airbnb connaissant la croissance la plus rapide, ont augmenté dans le haut de la fourchette des pourcentages à deux chiffres, soutenues par une forte demande au Brésil et au Mexique.