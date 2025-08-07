 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbnb prudent pour le troisième trimestre
information fournie par AOF 07/08/2025 à 14:37

(AOF) - Au second trimestre 2025 (période d’avril à juin), le bénéfice net d’Airbnb s’est élevé à 642 millions de dollars, en croissance de 15,68% par rapport aux 555 millions de dollars du deuxième trimestre 2024. L’Ebitda ajusté s’est élevé à 1 milliard de dollars, en hausse de 17%, représentant une marge d’Ebitda ajusté de 34%. Le chiffre d’affaires s’est quant à lui installé à 3,1 milliards de dollars, en augmentation de 13%, avec des nuitées et places réservées (pour la partie Expérience) qui ont atteint 134,4 millions, en progression de 7%.

Pour la période de juillet à septembre, Airbnb a fait preuve de plus de prudence. La société prévoit une comparaison plus difficile vers la fin du trimestre, ce qui pèsera sur les taux de croissance plus tard dans l'année.

Les revenus du troisième trimestre sont attendus en croissance de 8 à 10 %, soit entre 4,02 et 4,10 milliards de dollars. Sur cette même période, le nombre de nuitées et de places réservées devrait être relativement stable par rapport aux trois mois précédents. Les prix moyens pondérés devraient progresser légèrement sous l'effet des taux de change.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ 0,00%
