Airbnb prévoit un ralentissement de la croissance au second semestre 2025 ; les actions chutent

par Aishwarya Jain et Doyinsola Oladipo

Airbnb ABNB.O a prévu mercredi une croissance plus faible pour le reste de l'année, la société imputant cette tendance à des comparaisons difficiles avec la période de l'année précédente, au cours de laquelle des réservations importantes en Asie et en Amérique latine avaient stimulé les bénéfices.

Les actions de la société de location de vacances ont chuté de plus de 6 % après la clôture de la séance.

La société de location de vacances a constaté une reprise de la demande de voyages aux États-Unis au cours du deuxième trimestre après un ralentissement initial en avril, semblable à celui de plusieurs sociétés de voyage telles que United Airlines UAL.O et Wyndham Hotels WH.N .

L'industrie reste prudemment optimiste, espérant que la confiance des consommateurs continue de s'améliorer malgré la politique commerciale changeante du président Donald Trump et l'inflation.

La croissance des nuitées réservées s'est accélérée chaque mois au cours du trimestre qui s'est achevé en juin, plus particulièrement en raison d'une hausse des voyages intérieurs aux États-Unis, a indiqué l'entreprise.

"Alors que le trimestre a commencé avec une certaine incertitude économique mondiale, la demande de voyages a repris", a déclaré la directrice générale Brian Chesky lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Toutefois, la société s'attend à ce que la croissance des réservations de nuitées se ralentisse par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre. Elle s'attend à ce que le taux de commission implicite, ou le rapport entre les recettes et les réservations brutes, reste stable au troisième trimestre.

Au quatrième trimestre 2024, les réservations en Amérique latine et en Asie-Pacifique ont augmenté d'un "faible" 20% d'une année à l'autre, après que les régions aient également stimulé les résultats au troisième trimestre.

La société prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 4,02 et 4,10 milliards de dollars. Les analystes, en moyenne, ont estimé le chiffre d'affaires trimestriel d'Airbnb à 4,05 milliards de dollars.

Les nuits et les sièges réservés, une mesure actualisée qui comprend le nombre de services réservés sur la plate-forme Airbnb, ont augmenté de 7% au deuxième trimestre, tandis que la valeur brute des réservations a augmenté de 11% à 23,5 milliards de dollars, aidée par le calendrier de Pâques et les frais pour les réservations en devises croisées.

La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,10 milliards de dollars, contre 3,04 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Airbnb a enregistré un bénéfice par action de 1,03 dollar, contre 93 cents estimés par Wall Street.

La société de location de vacances a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 6 milliards de dollars.