Airbnb, Eli Lilly, Apple... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 07/08/2025 à 15:00

(AOF) - Airbnb

Au second trimestre 2025 (période d'avril à juin), le bénéfice net d'Airbnb s'est élevé à 642 millions de dollars, en croissance de 15,68% par rapport aux 555 millions de dollars du deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 1 milliard de dollars, en hausse de 17%, représentant une marge d'Ebitda ajusté de 34%. Le chiffre d'affaires s'est quant à lui installé à 3,1 milliards de dollars, en augmentation de 13%, avec des nuitées et places réservées (pour la partie Expérience) qui ont atteint 134,4 millions, en progression de 7%.

Apple

Tim Cook, patron d'Apple, a annoncé hier à la Maison Blanche, en présence de Donald Trump, qu'il investira encore davantage aux États-Unis. " Nous nous engageons à 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans", a déclaré Tim Cook, depuis le Bureau ovale du président américain. La marque à la pomme envisage aussi de fabriquer aux États-Unis des "composants stratégiques présents dans ses produits.

Applied Materials

Applied Materials travaillera avec Apple et Texas Instruments (TI) pour renforcer la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des semi-conducteurs aux États-Unis. L'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs soutient le partenariat d'Apple avec TI, en fournissant des équipements de fabrication de puces fabriqués aux États-Unis depuis Austin, au Texas, aux usines de TI aux États-Unis. Austin abrite la plus grande installation de fabrication et de logistique d'Applied.

Doordash

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 25%, à 3,3 milliards de dollars sur un an. La marge nette sur le chiffre d'affaires est de 13,5 %, contre 13,3% au second trimestre 2024. Le bénéfice net PCGR attribuable aux actionnaires ordinaires de DoorDash a augmenté pour atteindre 285 millions de dollars, contre une perte nette de 157 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté a augmenté de 52% sur un an, à 655 millions de dollars sur ce second trimestre contre 430 millions de dollars un an avant.

Eli Lilly

Eli Lilly a dévoilé des résultats en nette hausse au second trimestre. Sur la période d'avril à juin, le bénéfice a bondi de 91%, à 5,660 milliards de dollars. Le bénéfice par action a quant à lui connu une croissance de 61%, à 6,31 dollars. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 38%, à 15,557 milliards de dollars. L'activité du laboratoire pharmaceutique a notamment été portée par les bonnes ventes enregistrées par le Mounjaro (+ 68%, à 5,199 milliards de dollars), le Zepbound (+172%, à 3,381 milliards de dollars) et le Verzenio (+12%, à 1,489 milliard de dollars).

Warner Bros Discovery

Sur la période d'avril à juin, Warner Bros Discovery a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, contre une perte de 9,986 milliards de dollars un an plus tôt. L'Ebitda ajusté s'est quant à lui installé à 1,953 milliard de dollars, en croissance de 9%. Le flux de trésorerie disponible a reculé en passant de 976 à 702 millions de dollars. Enfin, les revenus n'ont que très légèrement progressé de 1%, à 9,812 milliards de dollars.

Apple

