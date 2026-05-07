Airbnb dépasse les attentes malgré les perturbations liées au conflit avec l'Iran
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 22:33
Le groupe a toutefois signalé une hausse des annulations dans plusieurs régions en raison du conflit avec l'Iran, qui provoque des perturbations aériennes, une hausse des prix du pétrole et un climat d'incertitude dans le secteur du tourisme. Airbnb prévoit un impact négatif d'environ 100 points de base sur les nuitées et réservations au deuxième trimestre. L'entreprise indique avoir observé une augmentation modérée des annulations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique, tout en soulignant que la diversité mondiale de son offre lui permet de mieux absorber ces chocs géopolitiques.
Malgré ce contexte, Airbnb a publié des perspectives optimistes pour le trimestre en cours avec des revenus attendus entre 3,54 et 3,60 milliards de dollars, au-dessus des attentes du marché. La valeur brute des réservations a progressé de 19% à 29,2 milliards de dollars et le nombre de nuitées réservées a augmenté de 9% à 156,2 millions. Le groupe bénéficie également d'une forte croissance de nouveaux utilisateurs dans des marchés comme le Brésil, le Japon et l'Inde et se prépare à un été dynamique avec la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Valeurs associées
|140,4600 USD
|NASDAQ
|+0,41%
A lire aussi
-
Plus de 30 personnes ont été tuées mercredi dans deux attaques, revendiquées par les jihadistes du JNIM, contre deux localités du centre du Mali, dont la junte au pouvoir est affaiblie après la récente offensive d'ampleur des insurgés alliés à des rebelles touareg. ... Lire la suite
-
Donald Trump et Lula ont affiché jeudi leur satisfaction après une réunion à la Maison Blanche, le premier louant "le très dynamique président du Brésil", qui en retour a évoqué une "relation sincère", malgré leurs divergences, notamment sur la guerre en Iran. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en repli jeudi, les investisseurs prenant le pari d'attendre de nouvelles avancées diplomatiques entre Américains et Iraniens avant de repartir à la hausse, au lendemain de discussions jugées "très bonnes" par Donald Trump. Le Dow ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les alliés de la Russie contre toute présence au défilé commémorant la victoire de l'URSS contre l'Allemagne nazie samedi à Moscou, tandis que le gouvernement russe a réitéré sa menace d'une possible ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer