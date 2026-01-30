Air Products dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre grâce à la maîtrise des prix et des coûts

Le fabricant de gaz industriels Air Products APD.N a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street pour le premier trimestre vendredi, aidé par des contrôles de prix et de coûts dans son activité principale de gaz industriels qui ont permis d'amortir la faible demande d'hélium.

Les actions de la société ont augmenté de près de 2 % dans les échanges avant bourse.

L'année dernière, Air Products a déclaré qu'elle poursuivait la réduction de 16 % de sa main-d'œuvre mondiale, un processus qui a commencé en 2022, pour aider à compenser la hausse des coûts des intrants.

La société a également bénéficié de prix élevés pour l'ensemble de sa gamme de produits, à l'exception de l'hélium, ainsi que de gains de productivité, la demande croissante de carburants de transport plus propres ayant stimulé ses activités liées à l'hydrogène et au monoxyde de carbone, ou gaz de synthèse.

Le directeur général, Eduardo Menezes, a déclaré que l'entreprise avait obtenu de bons résultats malgré les vents contraires liés à l'hélium, en continuant à se concentrer sur la croissance des bénéfices et à maintenir une discipline en matière de capital.

Son chiffre d'affaires net au cours des trois mois se terminant le 31 décembre s'est élevé à 3,10 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,05 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

Ses activités en Amérique ont augmenté de 4,2 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars, tandis que son deuxième marché le plus important, l'Asie, a augmenté de près de 2 % pour atteindre 831,5 millions de dollars. Près de 60 % de ses ventes en 2025 ont été réalisées en dehors des États-Unis, selon le rapport annuel d'Air Products.

La société basée en Pennsylvanie a enregistré un bénéfice ajusté de 3,16 dollars par action au cours du trimestre, dépassant les estimations de 3,05 dollars par action.

La société prévoit également que le bénéfice du deuxième trimestre se situera entre 2,95 et 3,10 dollars par action, alors que les estimations tablaient sur 3,02 dollars par action.