Air Liquide: une nouvelle usine de gaz à Singapour information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Air Liquide va construire une nouvelle unité de production de gaz industriels à Singapour avec un investissement d'environ 70 millions d'euros pour soutenir l'industrie des semiconducteurs.



Le groupe va fournir de larges volumes d'azote, d'oxygène, d'argon et d'autres gaz ultra-purs à VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC).



Cette nouvelle usine, située au coeur de Tampines Wafer Fab Park, l'un des quatre principaux bassins de fabrication de puces électroniques du pays, renforcera la position de Singapour en tant que puissance mondiale du secteur. La mise en service de cette usine est prévue en 2026.



Ronnie Chalmers, Directeur du Groupe Air Liquide sur l'Asie-Pacifique, a déclaré : 'En ligne avec notre plan stratégique ADVANCE, cet accord illustre notre engagement en faveur de l'innovation et de la création de valeur pour nos clients, et renforce notre position de leader technologique dans le secteur de l'électronique.'





