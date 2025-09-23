 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air Liquide-Un contrat en Espagne pour le suivi des patients atteints de maladies respiratoires
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 08:48

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* UN CONTRAT EN ESPAGNE POUR LE SUIVI À DOMICILE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES RESPIRATOIRES

* UN CONTRAT DE CINQ ANS

Texte original [https://tinyurl.com/3wxhd4xb] Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

