Air Liquide-Un contrat en Espagne pour le suivi des patients atteints de maladies respiratoires

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* UN CONTRAT EN ESPAGNE POUR LE SUIVI À DOMICILE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES RESPIRATOIRES

* UN CONTRAT DE CINQ ANS

