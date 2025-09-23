Air Liquide remporte un contrat dans les soins de santé en Espagne
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 09:30
Le spécialiste français des gaz industriels indique avoir été choisi par la Communauté de Madrid afin de fournir des prestations de santé à quelque 70.000 patients, à partir de technologies telles que les algorithmes prédictifs, le télésuivi et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).
Son approche diversifiée reposera à la fois sur des visites en personne, des consultations vidéo, mais aussi un soutien éducatif et psychologique afin d'assurer un accompagnement continu et faciliter la détection précoce d'une baisse et l'adaptation des traitements en temps réel.
Le groupe dit ainsi vouloir répondre aux besoins de patients souffrant de pathologies chroniques, dès leur sortie de l'hôpital, en leur permettant de préserver leur autonomie et leur qualité de vie.
En Espagne, ce sont les gouvernements régionaux autonomes qui sont responsables de l'organisation des soins dans leur région respective, et donc également de la définition des besoins de santé et de la mise en oeuvre de la sous-traitance pour ces soins.
Air Liquide précise que la signature de ce contrat de cinq ans, dont le montant n'a pas été révélé mais présenté comme 'majeur', a fait suite à un processus d'appel d'offres public
Valeurs associées
|176,3200 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
A lire aussi
-
Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, grâce à de bonnes performances au Royaume-Uni, et s'est montré plus confiant sur sa prévision de bénéfice ... Lire la suite
-
Pour dénoncer la montée d'un climat xénophobe en France, le député de Guadeloupe Olivier Serva a décidé de devenir binational: il a acquis la citoyenneté béninoise profitant d'une loi votée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pour les descendants d'esclaves. Depuis ... Lire la suite
-
L'activité économique en Allemagne a accéléré en septembre, atteignant son rythme le plus rapide en 16 mois, principalement grâce à un rebond du secteur des services, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global/HCOB publiée mardi. L'indice
-
(AOF) - L’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé la procédure accélérée au produit SAR446268 de Sanofi . Il s’agit d’une thérapie génique AAV unique pour le traitement de la dystrophie myotonique type 1 non congénitale juvénile ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer