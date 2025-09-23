 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air Liquide remporte un contrat dans les soins de santé en Espagne
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 09:30

Air Liquide a annoncé mardi avoir remporté un contrat en Espagne portant sur la prise en charge à domicile de patients souffrant de pathologies respiratoires comme la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'apnée du sommeil.

Le spécialiste français des gaz industriels indique avoir été choisi par la Communauté de Madrid afin de fournir des prestations de santé à quelque 70.000 patients, à partir de technologies telles que les algorithmes prédictifs, le télésuivi et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA).

Son approche diversifiée reposera à la fois sur des visites en personne, des consultations vidéo, mais aussi un soutien éducatif et psychologique afin d'assurer un accompagnement continu et faciliter la détection précoce d'une baisse et l'adaptation des traitements en temps réel.

Le groupe dit ainsi vouloir répondre aux besoins de patients souffrant de pathologies chroniques, dès leur sortie de l'hôpital, en leur permettant de préserver leur autonomie et leur qualité de vie.

En Espagne, ce sont les gouvernements régionaux autonomes qui sont responsables de l'organisation des soins dans leur région respective, et donc également de la définition des besoins de santé et de la mise en oeuvre de la sous-traitance pour ces soins.

Air Liquide précise que la signature de ce contrat de cinq ans, dont le montant n'a pas été révélé mais présenté comme 'majeur', a fait suite à un processus d'appel d'offres public

