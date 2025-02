Air Liquide: progression de 7% du BNPA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un bénéfice net par action (BNPA) à 5,74 euros au titre de 2024, en progression publiée de 7,3%, avec une marge opérationnelle groupe de 19,9%, en augmentation hors effet énergie record de 110 points de base.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de gaz industriels s'est tassé de 2% à moins de 27,1 milliards d'euros, mais affiche une croissance comparable de 2,6% (dont une contribution de l'Argentine de +1,9%), toutes les activités Gaz & Services ayant progressé.



Lors de l'AG du 6 mai, le versement d'un dividende de 3,30 euros par action sera proposé au titre de 2024, en forte croissance de 13,7%. Le détachement du coupon est fixé au 19 mai et la mise en paiement interviendra à compter du 21 mai.



En avance par rapport à l'objectif de 320 points de base sur quatre ans (2022-2025), Air Liquide relève à nouveau son ambition d'amélioration de la marge hors effet énergie, sur une période étendue d'un an, à désormais à +460 points de base sur 2022-2026.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 172,78 EUR Euronext Paris 0,00%