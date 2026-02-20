 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide : poursuit son rallye haussier, teste les 174E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:11

Le CAC40 fait feu de tout bois pour cette séance des "3 sorcières" : après une entame de séance timide, Air Liquide accélère la cadence avec la franchissement de la MM200 (171,5E) et confirme son rallye haussier avec le test des 174E, ex-zénith du 29 octobre et 13 novembre dernier.
Le prochain objectif sera le retracement des 178E, palier de résistance du 28 août au 15 septembre dernier.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
174,0700 EUR Euronext Paris +3,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank