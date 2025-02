Air Liquide : nouveau record absolu, au-delà de 179E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Air Liquide inscrit un nouveau record absolu, au-delà de 179E, surpassant allègrement celui des 177E du 14 mars et 27 septembre 2024.

Le titre ouvre un 'gap' d'évasion au-delà des 173,36E, une véritable surprise après 4 jours de plafonnement consécutifs sous 174E.

Après le test des 124E le 24/12/2024, Air Liquide pourrait s'en aller inscrire un nouveau record absolu à 200E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées AIR LIQUIDE 177,38 EUR Euronext Paris +2,66%