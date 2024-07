Air Liquide crée une direction industrielle groupe

(AOF) - Air Liquide annonce la création d’une direction industrielle groupe unique et à l’échelle mondiale afin de mieux répondre aux besoins de ses clients, en optimisant les processus industriels pour assurer leur assurer "les standards les plus élevés en matière de sécurité, de qualité, de fiabilité et d’efficience". Pascal Vinet, directeur général adjoint du groupe, supervisera cette nouvelle direction, tout en continuant de superviser la fonction groupe "sécurité et sûreté" et la branche d’activité mondiale "industriel marchand".

Au nom de la simplification, Air Liquide mettra également en oeuvre plusieurs changements, parmi lesquels la réduction des niveaux hiérarchiques au sein de l'organisation et "l'adoption d'une structure simplifiée composée d'opérations et de fonctions interagissant directement entre elles".

