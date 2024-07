Air Liquide, Bouygues, Valeo... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide Résultats du 1er semestre

Hermès

Au premier semestre 2024, le résultat net part du groupe d'Hermès a atteint 2,37 milliards d'euros contre 2,23 milliards d'euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant a progressé de 7% à 3,15 milliards d'euros, soit 42% des ventes contre 44 % à fin juin 2023. Il s'agissait d'un niveau exceptionnellement élevé, a souligné le groupe de luxe. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 7,5 milliards d'euros, en croissance de 15 % à taux de change constants et de 12 % à taux de change courants. Toutes les régions sont en croissance à deux chiffres.

La Française des Jeux

Française des Jeux annonce un chiffre d'affaires de 1,42 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 11 % sur un an et de 5 % à périmètre comparable. L'EBITDA courant atteint 370 millions d'euros, en progression de 23 %, soit une marge de 25,9 % " qui bénéficie de l'effet exceptionnel de la marge élevée des paris sportifs ", tandis que le résultat net ajusté progresse de 28% à 235 millions d'euros FDJ voit ses objectifs 2024 confortés, à savoir une progression du chiffre d'affaires du groupe de l'ordre de 8 % et de l'ordre de 5 % pour celui des activités de jeux en France.

Nexity

Crédit Agricole Immobilier et Nexity entrent en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nexity Property Management, entreprise spécialisée dans la gestion d'actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux, par le premier. Crédit Agricole Immobilier deviendrait le premier acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d'affaires. Pour Nexity, " cette opération s'inscrit pleinement dans la feuille de route du Groupe et sa recherche de partenariats stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion, annoncée et initiée en 2023 ".

Publicis

Publicis annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir la société américaine Influential, qu'il qualifie de "première entreprise et plateforme marketing d'influence au monde en termes de revenus". "Sa technologie propriétaire alimentée par l'IA avec plus de 100 milliards de points de données, et son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs dont 90% d'influenceurs mondiaux ayant plus d'1 million de followers, sont au service de plus de 300 marques à travers le monde", précise l'acquéreur.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a présenté un résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe en progression de 14,5% à 1,66 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation du spécialiste des matériaux de construction a atteint 2,751 milliards d'euros, proche de son record historique et en recul de 2,2%. La marge d'exploitation a atteint un plus haut historique de 11,7% au premier semestre 2024, contre 11,3% au premier semestre 2023, " grâce à une hausse en Amériques et en Asie-Pacifique, et avec une stabilité en Europe et dans les solutions de haute performance ".

Valeo

"Au premier semestre 2024, Valeo réaffirme ses objectifs de marges et de cash flow libre", annonce l'équipementier automobile, qui affiche une marge opérationnelle en hausse de 23% au premier semestre à 445 millions d'euros, représentant 4% du chiffre d'affaires (+0,8 point par rapport à 2023). La marge d'EBITDA a atteint 12,4 %, également en hausse de 0,8 point par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 11,117 milliards d'euros, en hausse de 1% à périmètre et taux de change constants.

Vinci

Vinci a généré au premier semestre un résultat net consolidé part du groupe de 2 milliards d'euros contre 2,1 milliards d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel sur activité a progressé à 3,9 milliards d'euros contre 3,5 milliards d'euros au premier semestre 2023. Il est pénalisé par la prise en compte par Vinci Autoroutes d'une charge de 120 millions d'euros au titre de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,4% à 33,8 milliards d'euros. La croissance organique a atteint 3,8%, soutenue par la branche concession.

Vivendi

Vivendi annonce un chiffre d’affaires de 9,052 milliards d’euros au 1er semestre, en croissance organique de 5,8 % sur un an, soutenue par Lagardère et Groupe Canal+. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) atteint 619 millions d’euros, en progression de 39,3 % sur un an et grâce notamment à la consolidation de Lagardère et à la hausse de Havas. Il a augmenté de 13,5% à taux de change et périmètre comparables. Le résultat net ajusté ressort à 329 millions d’euros contre 324 millions il y a un an et le résultat net part du groupe à 159 millions d’euros contre 174 millions il y a un an.