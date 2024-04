Air Liquide accroît ses capacités de production de biométhane aux Etats-Unis

(AOF) - Air Liquide étend ses capacités de production de biométhane aux États-Unis, avec la construction de deux nouvelles unités de production. Situées à Center Township en Pennsylvanie et à Holland Township dans le Michigan, elles traiteront les déchets issus d’exploitations laitières. S'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire, ces unités contribueront à l'émergence d'une société bas carbone.

Armelle Levieux, membre du comité exécutif d'Air Liquide et directrice de l'innovation : " Avec ces deux nouvelles unités de production, Air Liquide renforce sa présence sur le marché américain de la production de biométhane. Ces investissements aux Etats-Unis sont en ligne avec les priorités de notre plan stratégique Advance pour 2025, qui lie indissociablement croissance et avenir durable. Le biométhane fait partie du portefeuille de solutions développées par Air Liquide pour accompagner la décarbonation de ses clients dans les secteurs de l'industrie et du transport. "

