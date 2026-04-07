Air Liquide a lancé la mission Artemis II avec son azote
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 13:12
Premier vol habité du programme Artemis, ce voyage de dix jours a envoyé un équipage de quatre personnes en orbite autour de la Lune, marquant ainsi le premier voyage dans l'espace lunaire depuis plus de 50 ans et ouvrant la voie à une présence humaine permanente sur la Lune.
Dans le cadre d'une collaboration de longue date entre Air Liquide et la NASA, Airgas a fourni l'azote haute pression critique nécessaire aux opérations de lancement, un azote assuré et livré par son usine de Merritt Island, en Floride.
Plus largement, le groupe de gaz industriels affirme jouer un rôle-clé dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'exploration spatiale, avec la fourniture d'infrastructures essentielles au sol, d'équipements et de systèmes cryogéniques pour les lanceurs et les satellites.
Airgas fournit des services essentiels de pompage et de transport d'azote à haut débit pour les essais et les lancements critiques de fusées, complétés par des approvisionnements sur site dédiés et des unités de séparation de l'air.
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