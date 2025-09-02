 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 651,15
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Lease en hausse après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 septembre - ** Les actions d'Air Lease AL.N ont augmenté de 6,3 % à 64 $ dans lespremiers échanges ** Le accepte l' offre d'achat de 7,4 milliards de dollars de Sumitomo 8053.T , groupe soutenu par SMBC ** Les actionnaires d'AL recevront 65 $/shr en espèces, ce qui représente une prime de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action de la société

** AL indique que l'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIR LEASE RG-A
64,110 USD NYSE +6,51%
SUMITOMO CORP
27,0000 USD OTCBB -3,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank