Air Lease en hausse après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars

2 septembre - ** Les actions d'Air Lease AL.N ont augmenté de 6,3 % à 64 $ dans lespremiers échanges ** Le accepte l' offre d'achat de 7,4 milliards de dollars de Sumitomo 8053.T , groupe soutenu par SMBC ** Les actionnaires d'AL recevront 65 $/shr en espèces, ce qui représente une prime de 7,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action de la société

** AL indique que l'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026 ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 33 % depuis le début de l'année