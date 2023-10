Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: va prendre une participation de 19,9% dans SAS information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Air France-KLM entend s'associer à SAS AB dans le cadre d'une prise de participation et d'une coopération commerciale.



Air France-KLM prendrait une participation minoritaire d'un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB.



Air France-KLM entend améliorer la présence du Groupe sur les marchés scandinaves par le biais d'une coopération commerciale entre ses compagnies et SAS AB.



Benjamin Smith, Directeur général du Groupe Air France-KLM, a déclaré : ' Grâce à son ancrage historique en Scandinavie et à sa marque forte, SAS présente un potentiel considérable pour Air France-KLM. Cette coopération permettrait à Air France-KLM de renforcer sa présence dans les pays nordiques et d'améliorer la connectivité de cette région au bénéfice des voyageurs scandinaves et européens. '







