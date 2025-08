Air France : retrace le zénith du 6 mars (12,25E), prochain objectif 13,7E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 14:25









(Zonebourse.com) - Air France retrace le zénith du 6 mars dernier (12,25E) et passe le cap des +50% depuis le 1er janvier.

Le titre peut viser un prochain objectif 12,5E (ex plancher du 29/12/2022) puis 13,7E, résistance testée à la toute fin du mois de décembre 2023 et ex plancher du 29 octobre 2020.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 12,3950 EUR Euronext Paris +11,47%