Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: résultat net de 0,6 MdE au 2ème trimestre 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 7 624 ME au 2ème trimestre 2023 en amélioration de 0,9 MdE par rapport à l'année dernière. Air France-KLM a accueilli 24,7 millions de passagers, soit 8,2 % de plus que l'année précédente. Les capacités ayant augmenté de 8,3 % et le trafic de 11,6 %, le coefficient d'occupation a augmenté de 2,6 points par rapport à l'année dernière.



La marge d'exploitation au deuxième trimestre s'est établie à 4,4 %, soit 1,9 point de moins qu'en 2022.



Le résultat net s'inscrit à 0,6 MdE soutenant la restauration des fonds propres du Groupe. Le cash flow d'exploitation libre ajusté est de 0,6 MdE. La dette nette est réduite de 1,4 MdE par rapport à la fin d'année 2022 se traduisant par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,2x.



Le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM y compris Transavia à un indice de l'ordre d'environ 95% pour le troisième trimestre 2023, supérieure à 95% pour le quatrième trimestre 2023 et d'environ 95% pour l'ensemble de l'année 2023.

Le Groupe s'attend désormais pour 2023 à une augmentation à un chiffre des coûts unitaires par rapport à 2022.



La direction prévoit que la capacité en sièges-kilomètres disponibles reviendra aux niveaux de 2019 dès 2024. Le cash-flow libre d'exploitation ajusté, hors éléments exceptionnels, devrait rester positif à moyen terme. L'ambition financière du Groupe à moyen terme est d'atteindre une Marge Opérationnelle de 7 à 8%.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.95%