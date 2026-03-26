Air France renforce son offre été 2026 et accélère sur les Amériques et l'Asie
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:33
Air France annonce une hausse de 2% de ses capacités long-courrier pour l'été 2026, tirée principalement par le renforcement des liaisons vers l'Amérique du Nord et du Sud. Le groupe ouvrira une nouvelle ligne Paris-Charles de Gaulle-Las Vegas dès le 15 avril 2026 (3 vols hebdomadaires) et doublera ses fréquences vers New York Newark à partir de juin, portant jusqu'à 11 vols quotidiens vers New York en partenariat avec Delta Air Lines.
Dans un contexte de crise au Moyen-Orient, les vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyadh restent suspendus jusqu'à début avril 2026. En parallèle, la compagnie poursuit l'augmentation de ses capacités vers l'Asie, avec davantage de vols et des avions de plus grande capacité sur des destinations clés comme Bangkok, Singapour, Delhi, Mumbai, Tokyo ou Osaka.
Air France continue également le déploiement de sa cabine haut de gamme "La Première", désormais étendue à de nouvelles destinations, ainsi que celui du wifi très haut débit gratuit, attendu sur la quasi-totalité de la flotte d'ici fin 2026 (40% des avions déjà équipés).
Sur le court et moyen-courrier, plus de 90 destinations seront desservies avec jusqu'à 630 vols quotidiens, incluant de nouvelles liaisons comme Londres-Gatwick et un renforcement vers plusieurs villes européennes et méditerranéennes.
Enfin, la compagnie met en oeuvre le recentrage de ses opérations domestiques à Paris-Charles de Gaulle, avec un renforcement des liaisons vers Toulouse, Nice et Marseille, tandis que Transavia devient l'opérateur de référence à Paris-Orly avec 109 destinations dans 33 pays.
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