Air France: partenaire officiel des JO de Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 10:59

(CercleFinance.com) - Air France annonce ce jour la signature d'un accord de partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024.



La compagnie devient ainsi partenaire officiel des 33eolympiades de l'ère moderne et réitère son soutien à l'organisation de cet évènement mondial, après avoir été partenaire de la candidature de Paris 2024 dès 2016.



'Nous sommes fiers de renouveler notre soutien aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après avoir vibré lors de la désignation de Paris comme ville-hôte, nous sommes impatients de contribuer à la réussite de cet évènement mondial', a déclaré Benjamin Smith, directeur général du Groupe Air France-KLM.



Air France participera au dispositif d'enregistrement mis en place au sein du Village Olympique et Paralympique en Seine Saint-Denis pour permettre aux athlètes de s'enregistrer et de déposer leurs bagages et équipements sportifs directement sur place avant leur vol retour. Ils pourront ensuite se rendre à l'aéroport via un parcours dédié.