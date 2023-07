Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France : lourde rechute vers 1,600E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 11:09









(CercleFinance.com) - Air-France subit une lourde rechute vers 1,600E (et même 1,586E), ce qui compromet le support des 1,62E du 24 mai.

Le mouvement de correction s'amorce via un 'gap d'impulsion' sous 1,6955E et devrait se prolonger en direction de 1,493E puis 1,46E (plancher des 7 et 8 mai).





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.69%