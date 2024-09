Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: Wi-Fi très haut débit et gratuit à bord information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Air France a annoncé jeudi son intention de proposer progressivement un service Wi-Fi à très haut débit totalement gratuit à bord de l'ensemble de ses avions.



La compagnie aérienne, propriété du groupe Air France-KLM, indique avoir choisi le système de communication par satellite Starlink de l'entreprise spatiale SpaceX d'Elon Musk, afin de mettre en place cette connectivité dont la mise en service est prévue à partir de l'été 2025.



Ce nouveau service totalement gratuit, alors que l'offre actuelle est payante pour les non-membres de son programme de fidélité, sera d'abord accessible en se connectant à son compte Flying Blue.



Il sera ensuite disponible, à terme, sur l'ensemble des avions de la compagnie en remplacement de l'offre actuelle.



Avec ce service, les passagers pourront suivre en direct les actualités, jouer à des jeux vidéo en réseau et regarder des films et séries en streaming à partir de leurs smartphones, tablettes numériques et ordinateurs portables, avec la possibilité de connecter plusieurs appareils en même temps.





AIR FRANCE - KLM 9,26 EUR Euronext Paris +3,81%