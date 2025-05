Air France-KLM: vers une prise de parts dans WestJet information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 13:44









(CercleFinance.com) - Delta Airlines et Korean Air annoncent qu'ils vont acquérir des participations indépendantes pour au total 25% du capital de la compagnie aérienne canadienne WestJet, auprès de la plateforme de capital-investissement Onex Partners.



Dans le détail, la compagnie américaine investira 330 millions de dollars pour acquérir 15% du capital de WestJet, tandis que le transporteur sud-coréen investira 220 millions pour prendre une participation de 10%.



A la clôture de l'opération, Delta aura le droit et a l'intention de vendre et de transférer 2,3% du capital de WestJet à Air France-KLM , pour 50 millions de dollars, transaction qui reste soumise à certaines validations de la part d'Air France-KLM.



Onex continuera de posséder et de contrôler WestJet, dont Delta et Korean sont partenaires depuis de nombreuses années dans le cadre d'accords de partage de codes, Air France-KLM étant également partenaire commercial de WestJet.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,0520 EUR Euronext Paris -0,74%