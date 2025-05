Air-France KLM suspend ses vols vers Israël

(AOF) - Air-France KLM a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 6 mai alors qu'un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché hier matin, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. La compagnie a indiqué surveiller "attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv". Lufthansa et Air India ont également interrompu leurs liaisons vers Israël jusqu'au 6 mai, et British Airways, jusqu'au 7 mai.