Air France-KLM: recrute son nouveau directeur commercial information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:36









(Zonebourse.com) - Air France-KLM annonce la nomination d'Adriaan Den Heijer au poste de directeur commercial du groupe, à compter du 1er septembre 2025. Il succèdera à Angus Clarke et cumulera cette fonction avec celle de Directeur exécutif Cargo du groupe jusqu'à nouvel ordre.















Adriaan Den Heijer, en poste chez KLM depuis 1995, a occupé de nombreuses fonctions commerciales et opérationnelles en Europe et en Asie, notamment à la tête du Pricing, du Marketing et des Services au sol. Depuis 2020, il dirigeait la division Cargo du groupe.



Il reportera directement à Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM. Ce dernier a salué son 'travail remarquable' à la tête de la division cargo. 'Je suis pleinement confiant dans sa capacité à diriger nos équipes commerciales avec une offre innovante et centrée sur le client', a-t-il ajouté.

























