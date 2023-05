Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : pullback sous les 1,50E information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM subit un pullback sous les 1,50E et pourrait rapidement venir menacer le support des 1,48E des 14 et 26 avril: en cas d'enfoncement, le titre devrait venir refermer le 'gap' des 1,427E du 12 janvier puis tester les 1,40E, ex-résistance de la mi-novembre...avant de poursuivre éventuellement en direction du plancher des 1,2300E du 30/12/2022.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.84%