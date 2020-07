Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM prévoit une baisse de 6.560 emplois d'ici la fin 2022 Reuters • 03/07/2020 à 19:55









3 juillet (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * LE GROUPE AIR FRANCE PRÉVOIT DES MESURES D'ADAPTATION DE SES EFFECTIFS FACE À LA CRISE DU COVID-19 * AIR FRANCE PRÉVOIT QUE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE 2019 NE REVIENDRA PAS AVANT 2024 * LES PROJECTIONS DES BESOINS D'EFFECTIFS FONT APPARAÎTRE UNE BAISSE DE 6 560 EMPLOIS À L'HORIZON FIN 2022 SUR UN TOTAL ACTUEL DE 41 000 * CE PLAN DE RECONSTRUCTION SERA PRÉSENTÉ FIN JUILLET, AVEC CELUI DU GROUPE AIR FRANCE-KLM * POUR HOP!, REDIMENSIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ ET RESTRUCTURATION DE LA COMPAGNIE ENTRAINENT À L'HORIZON DES TROIS ANS RÉDUCTION DE 1 020 EMPLOIS SUR UN EFFECTIF ACTUEL DE 2 420 * EN PRENANT EN COMPTE LES DÉPARTS NATURELS ESTIMÉS, LE SUREFFECTIF RESTE D'ENVIRON 820 À FIN 2022 POUR HOP! Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.03%