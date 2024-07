Air France-KLM prévoit de souffrir des JO après un deuxième trimestre "peu dynamique"

Air France-KLM a estimé jeudi que la désaffection des voyageurs pendant les Jeux olympiques de Paris allait le priver de 200 millions d'euros de recettes cet été, dans la foulée d'un deuxième trimestre déjà "peu dynamique".

( ANP / RAMON VAN FLYMEN )

Le groupe aérien, qui a vu son bénéfice net d'avril à juin divisé par quatre, à un niveau très inférieur aux attentes des analystes, a révisé en baisse l'un de ses principaux objectifs annuels et encore renforcé son plan d'économies, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Début juillet, l'ensemble franco-néerlandais avait déjà noté un "comportement significatif d'évitement" de Paris par la clientèle internationale et parallèlement, une réticence de Français à prendre l'avion avant et pendant la période des JO, dont la cérémonie d'ouverture a lieu vendredi.

Il a révisé jeudi en hausse l'impact négatif de cette manifestation sur ses recettes, à 200 millions d'euros (contre 160 à 180 millions précédemment évoqués) dont 40 rien qu'en juin, ce qui a donc pesé sur ses résultats du deuxième trimestre.

L'effet JO concerne principalement Air France, partenaire officiel de la manifestation, et qui espérait en profiter pour mettre en valeur ses services et son image de marque.

Entre avril et juin, le groupe a dégagé un bénéfice net de 165 millions d'euros, certes son premier trimestre dans le vert depuis la fin de l'été 2023. Mais ce montant représente seulement le quart du bénéfice record de la période correspondante l'année dernière (612 millions). Et les analystes financiers compilés par le fournisseur de données Factset le voyaient à 308 millions.

Ces résultats ont conduit l'entreprise à réviser en baisse la progression entre 2023 et 2024 de ses capacités de transport de passagers, mesurées en "sièges kilomètres offerts", l'un des indices de référence du secteur aérien: elle passe à 4%, contre 5% jusqu'alors promis au marché.

Autres signes d'un pessimisme accru: Air France-KLM estime désormais que ses coûts unitaires vont augmenter de 2% sur un an en 2024, alors que la société parlait jusqu'ici d'une fourchette de 1 à 2%. Quant aux dépenses d'investissement, elles seront inférieures aux 3 milliards d'euros prévus.

Le groupe va en outre renforcer son plan d'économies décrété à la suite d'un premier trimestre qui s'était soldé par une perte nette de 522 millions d'euros, soit plus de la moitié du bénéfice record de toute l'année 2023.

Après un "gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel", il prévoit de couper dans les budgets de marketing et de réduire de 20% les dépenses non-essentielles.