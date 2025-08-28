 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 780,00
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air France-KLM: place avec succès des obligations pour 500 ME
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 17:57

(Zonebourse.com) - Air France-KLM annonce le succès de son émission d'obligations pour un montant de 500 millions d'euros d'obligations dans le cadre de son programme EMTN

Les obligations ont une maturité de 5 ans et offrent un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).

Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor's et BBB- par Fitch Ratings.


Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,6300 EUR Euronext Paris -0,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank