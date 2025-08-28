Air France-KLM: place avec succès des obligations pour 500 ME
28/08/2025
Les obligations ont une maturité de 5 ans et offrent un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).
Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.
Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.
La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor's et BBB- par Fitch Ratings.
Valeurs associées
|13,6300 EUR
|Euronext Paris
|-0,40%
