Air France-KLM place €500 mlns d'obligations

Air France KLM SA AIRF.PA :
* AIR FRANCE-KLM ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME EMTN
* AIR FRANCE-KLM - LA MATURITÉ EST DE 5 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,75%
Texte original nGNE6P0Gz5
(Rédaction de Gdansk)
