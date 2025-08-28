 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Air France-KLM place €500 mlns d'obligations
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 17:49

Air France KLM SA AIRF.PA :

* AIR FRANCE-KLM ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME EMTN

* AIR FRANCE-KLM - LA MATURITÉ EST DE 5 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,75%

Texte original nGNE6P0Gz5 Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)

