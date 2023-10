Air France-KLM: la nouvelle taxe coûterait "plusieurs dizaines de millions par an" (Ben Smith)

Pour les vols longs courriers " soit notre prix ne sera pas compétitif, soit nous devrons réduire notre marge ", et l'impact carbone sera " nul " " à l'échelle mondiale " car " il n'existe pas de moyens de transport alternatifs "

(AOF) - La nouvelle taxe prévue par le gouvernement coûterait à Air France-KLM " plusieurs dizaines de millions par an sur un résultat net 2022 de 90 millions d’euros ". C’est ce qu’affirme Ben Smith, directeur général du groupe aérien, dans un entretien accordé à " L’Opinion ". Ce nouveau prélèvement " sur les grandes exploitations d'infrastructures de transport de longue distance " vise à abonder le "financement de la transition écologique" selon le projet de budget.

