Air France-KLM: investissement dans un producteur de SAF

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé vendredi qu'il allait investir 4,7 millions de dollars dans l'américain DG Fuels, qui l'approvisionne depuis l'an dernier en carburant aérien durable (SAF).



Le transporteur aérien explique que son investissement est destiné à soutenir l'achèvement des travaux de développement nécessaires à l'atteinte de la décision finale concernant la première usine de DG Fuels, basée en Louisiane et spécialisée dans le SAF.



Air France-KLM indique avoir conclu avec DG Fuels par ailleurs une nouvelle option portant sur l'achat de jusqu'à 25 millions de gallons, soit 75.000 tonnes, de SAF par an sur une période de plusieurs années à partir de 2029.



Cet accord vient s'ajouter au contrat d'approvisionnement à long terme qui avait été scellé par Air France-KLM et DG Fuels l'année dernière.



Dans un communiqué, le groupe franco-néerlandais explique que ces mesures représentent une 'nouvelle étape importante' en vue d'atteindre l'objectif d'incorporation d'au moins 10% de SAF d'ici 2030.



En 2022, Air France-KLM a été le premier utilisateur mondial de SAF, avec un volume représentant 17% de la production mondiale. En comparaison, la compagnie ne représentait que 3% de la consommation mondiale de kérosène conventionnel l'an dernier.





