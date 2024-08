Air France-KLM finalise l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de SAS

(AOF) - Le groupe Air France-KLM annonce avoir finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de SAS AB. Cette opération fait suite à l’obtention d’autorisations réglementaires en Europe et aux États-Unis. Parallèlement à cette transaction financière et comme annoncé précédemment, Air France-KLM et SAS ont conclu des accords de partage de codes et de commercialisation interline afin de connecter leurs hubs et réseaux respectifs.

Ces accords, qui prévoient également la réciprocité des avantages liés aux programmes de fidélité, entreront en vigueur dès le 1er septembre 2024. Ce même jour, SAS rejoindra l'alliance SkyTeam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.

Cette transaction a été conclue par le Groupe Air France-KLM dans le cadre d'un consortium d'investisseurs, qui comprend également Castlelake L.P. au nom de certains fonds ou affiliés, Lind Invest ApS et l'État danois.

Les membres du consortium détiennent désormais une participation agrégée de 86,4% dans le capital de SAS AB (à l'exclusion de la reprise par l'État danois en tant que créancier de SAS et conformément aux plans de restructuration de SAS), après avoir investi 1,2 milliard de dollars US dans l'entreprise, dont 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 725 millions de dollars US en obligations convertibles sécurisées de premier rang.

Le Groupe Air France-KLM a investi un total de 144,5 millions de dollars US dans SAS AB, dont 109,5 millions de dollars US en actions ordinaires et 35 millions de dollars US en obligations convertibles sécurisées de premier rang.