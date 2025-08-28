Air France-KLM, Carrefour, Plastivaloire, Schneider Electric...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux de la compagnie aérienne. Cette dernière explique que cette opération lui permet de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

Carrefour

Carrefour a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à échéance 2028 pour un montant total de 500 millions d'euros. Cette somme, précise le géant de la distribution, sera allouée à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne du groupe.

Memscap

Le fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical annoncera ses résultats du premier semestre.

Plastivaloire

Plastivaloire a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% au troisième trimestre, à 187,6 millions d'euros. Une performance "meilleure qu'attendue", dixit l'équipementier automobile, qui provient de cadences de production bien orientées, tant dans l'automobile que dans l'industrie. Par zone géographique, l'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%. La zone Amérique (États-Unis-Mexique) renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 millions d'euros, en croissance de 6,9%.

Schneider Electric

Schneider Electric a lancé le 26 août, une émission obligataire de 3,5 milliards d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en 4 tranches arrivant à échéance respectivement en septembre 2027 avec un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625%, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3% et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624%. " Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limite, portant la participation du groupe à 100%. " précise le spécialiste de la gestion de l'énergie.