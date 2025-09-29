Air France et Delta recherchent un nouveau partenaire pour les services d'assistance en escale à l'aéroport de Schiphol

Air France AIRF.PA et Delta

DAL.N sont à la recherche d'un fournisseur de services alternatif à KLM à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, a déclaré KLM lundi.