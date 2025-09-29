Air France et Delta recherchent un nouveau partenaire pour les services d'assistance en escale à l'aéroport de Schiphol

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Zonebourse•29.09.2025•09:05•
Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ...
Le procureur financier Jean-François Bohnert a assuré lundi avoir poursuivi sans "haine" Nicolas Sarkozy dans le dossier dit du financement libyen qui a valu une lourde condamnation à l'ex-chef de l'Etat, le président du tribunal judiciaire de Paris balayant pour ...
information fournie par Le Cercle des économistes•29.09.2025•09:00•
Il existe un certain nombre de raisons d'être serein quant à l'évolution des marchés d'actions, et notamment le marché américain : dépenses d'investissement élevées, profits en hausse solide et régulière, comptes sains à la fois des ménages et des sociétés, tendance ...
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ...
