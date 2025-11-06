 Aller au contenu principal
CAC 40
8 033,54
-0,50%
Air France : -14% vers 10,125E, pulvérise le support des 10,9E
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 10:23

Atterrissage brutal pour Air France qui dévisse de -14% vers 10,125E après avoir publié une hausse du C.A d'environ +2% et une baisse de sa marge opérationnelle de -0,1 point, vers 13,1%, puis une baisse des recettes unitaires de -2,4%.
Le titre pulvérise le support des 10,9E et s'apprête à tester l'ex zénith des 9,90E du 4 juin.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,1450 EUR Euronext Paris -13,66%
