Air France : -14% vers 10,125E, pulvérise le support des 10,9E
Le titre pulvérise le support des 10,9E et s'apprête à tester l'ex zénith des 9,90E du 4 juin.
|10,1450 EUR
|Euronext Paris
|-13,66%
